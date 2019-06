Strasbourg : en 2018, hausse de la fréquentation de plus de 4% sur le réseau de bus et de tramway

Strasbourg, France

Les voyageurs sont de plus en plus nombreux sur le réseau de la CTS. La fréquentation a augmenté de 4,2% l'an dernier par rapport à 2017. Cela représente en moyenne 457.000 voyages par jour soit près de 255 voyages par an par habitant.

Quelle solutions alternatives pour désengorger le réseau de trams en centre-ville ?

C'est dû "au réseau qui s'étend, en particulier l'extension de la ligne D du tramway jusqu'à Kehl, qui a amené une clientèle plus importante" explique Jean-Philippe Lally, directeur général de la CTS mais il y a un effet pervers, "des conséquences sur les charges des véhicules et le confort des usagers". En raison cette hausse de la fréquentation, la compagnie devra apporter des modifications sur "le réseau de tram en centre-ville qui commence à être saturé en terme de capacité offerte aux voyageurs. Aujourd'hui, il n'est pas envisageable de doubler la taille des stations en centre-ville. Le bâti ancien à Strasbourg ne s'y prête pas du tout donc il faudra trouver des solutions alternatives".

Des chantiers sont en cours : l'extension de la ligne E dans le quartier de la Robertsau avec une mise en service prévue en juin et l'arrivée du tram à Koenigshoffen à l'été 2020