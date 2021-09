Strasbourg en tête du classement des "villes marchables" de France selon une enquête

Le collectif Place aux piétons a dévoilé ce mardi les résultats de son tout premier baromètre des "villes marchables" de France. Strasbourg arrive en tête du classement pour les agglomérations de plus de 200 000 habitants.

Le collectif Place aux piétons a dévoilé ce mardi les résultats de son premier baromètre des "villes marchables" de France. Il a été réalisé entre les mois de décembre 2020 et mars 2021 en partenariat avec l'Ademe. Plus de 68 000 personnes ont été interrogées et ont répondu à une quarantaine de questions autour des déplacements urbains.

Strasbourg devant Rennes et Nantes

Strasbourg se hisse en tête des "villes marchables" de plus de 200 000 habitants. La capitale alsacienne devance Rennes et Nantes. La note globale de Strasbourg reste néanmoins faible, à peine 10/20.

Les détails ville par ville de ce baromètre seront dévoilés le 17 septembre prochain à l'occasion des premières Assises de la marche en ville, organisées par ce même collectif.