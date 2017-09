Strasbourg : fin des tickets papiers dans les bus et les trams

A compter du 1er juillet 2018, il ne sera plus nécessaire de valider son ticket papier avant de monter dans un bus ou un tramway à Strasbourg. L'ensemble des billets seront "sans contact" a annoncé ce mardi la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS).

Fini les billets papiers dans les bus et tramway strasbourgeois, annonce ce mardi la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS). Cela va se faire progressivement mais à partir du 1er juillet 2018, le ticket papier n'existera plus. L'ensemble des billets seront "sans contact", comme c'est déjà le cas pour les abonnement mensuel Badgeo.

La billetterie va changer progressivement. - Document CTS

La CTS va devoir renouveler son parc de distributeurs automatiques et des bornes de validation. Le système sans contact se veut plus écologique (fin de l’usage de l’encre et moindre consommation de papier, les supports sans contact étant tous rechargeables, y compris le billet sans contact) et plus économique (meilleure fiabilité des équipements et maintenance moins onéreuse, optimisation de la répartition des valideurs sur les quais des stations tramway).