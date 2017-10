Strasbourg : fortes perturbations pour les bus et les trams de la CTS vendredi

Un mouvement de grève national touchera les transports en commun dans les grandes villes françaises ce vendredi. Le réseau strasbourgeois ne sera pas épargné. Le trafic des bus et trams sera perturbé.

Le trafic sur le réseau de la Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS) sera perturbé ce vendredi en raison d'un mouvement de grève national dans les transports urbains. Un appel à la grève a été lancé par six syndicats. Les revendications portent sur les salaires et les parcours professionnels.

Les trams et les bus circuleront uniquement de 6h à 20h, avec un tram toutes les 10 à 15 minutes sur les lignes A, B, C et D, et toutes les 20 minutes pour la ligne E. La ligne F ne fonctionnera pas.

Les lignes de bus ne sont pas épargnées non plus.

