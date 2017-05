Strasbourg inaugure la première vélorue de France

Depuis vendredi, la ville de Strasbourg expérimente une vélorue, située dans l'hypercentre, rue de la Division Leclerc. Le principe ? Les vélos roulent au milieu de la chaussée avec les voitures... et sont prioritaires.

Pour marquer le coup, Roland Ries a enfourché lui-même le vélo. Le maire de Strasbourg a inauguré vendredi 12 mai la toute première vélorue de France, longue de 250m et située rue de la Division Leclerc. Le concept existe déjà en Allemagne, aux Pays-Bas et au Danemark : guidé par des chevrons marqués au sol, le cycliste circule au centre de la chaussée... et la voiture n'a pas le droit de le doubler. "C'est une rue où le vélo est roi", résume Roland Ries.

À #Strasbourg, Roland Ries a inauguré ce matin la toute première vélorue de France : les cyclistes sont prioritaires sur les voitures pic.twitter.com/bpGgaO81Ku — France Bleu Alsace (@BleuAlsace) May 12, 2017

Faire ralentir les voitures... et libérer de l'espace sur les trottoirs

Cette vélorue strasbourgeoise en est pour l'instant au stade de l'expérimentation. Deux autres vélorues seront testées dans les mois qui viennent, quai Brulig et rue du Faubourg de Saverne, dans des zones du centre-ville où le trafic automobile est faible et la circulation des vélos importante.

"Rue de la Division Leclerc, la piste cyclable est à double sens et empruntée également par les vélos. La cohabitation entre cyclistes et piétons est parfois difficile, précise Jean-Baptiste Gernet, adjoint en charge des mobilités alternatives à Strasbourg. Avec la vélorue, on libère l'espace pour les piétons et on donne un espace dédié aux cyclistes sur la chaussée. C'est donc la voiture qui fait l'effort de ralentir." La ville de Strasbourg évaluera l'impact de cet aménagement sur la circulation et les comportements grâce à des enregistrements vidéo.