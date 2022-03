Strasbourg indiqué dès la semaine prochaine aux entrées du contournement ouest

Strasbourg sera indiqué sur de nouveaux panneaux orientant vers les autoroutes gratuites A4 et A35, avant les entrées du grand contournement ouest de Strasbourg, dès la semaine prochaine. Le ministère des transports a donné son feu vert et les panneaux sont prêts

L'entrée nord de Strasbourg via l'autoroute gratuite n'indiquait plus "Strasbourg" depuis la mise en service du GCO

Strasbourg sera indiqué sur les nouveaux panneaux orientant vers les autoroutes gratuites A4 et A35, avant l'entrée du grand contournement ouest de Strasbourg, dès la semaine prochaine. Le ministère des transports a donné son feu vert et les panneaux sont prêts.

Fin février, la CEA et la préfecture avaient déjà donné leur accord pour que l'indication Strasbourg apparaisse sur les panneaux qui mènent vers l'autoroute A4/A35, gratuite, qui traverse la ville.

Jusque là, depuis la mise en service en décembre dernier du grand contournement ouest, les automobilistes rencontraient au nord une indication "Schiltigheim" et au sud une indication "Illkirch" à l'entrée de l'autoroute gratuite. Une façon de les induire en erreur ont estimé de nombreux opposants au GCO. Car la seule indication "Strasbourg" conduisaient les conducteurs automatiquement vers le GCO, qui est payant, au contraire de la portion d'autoroute qui traverse le centre ville de Strasbourg.

Strasbourg via Schiltigheim

Depuis l'accord de la CEA et de la préfecture pour modifier les panneaux, les changements d'indications étaient donc suspendus à la décision du ministère des transports. Dans un mail adressé à France Bleu Alsace, celui-ci laisse entendre que la décision est désormais validée, même si des discussions sont encore en cours pour "finaliser la solution technique entre la CEA, SANEF et l'Etat". Selon le ministère, la pose des panneaux ne dépend donc plus que de la fabrication de ceux-ci.

Or d'après nos informations, la collectivité européenne d'Alsace les a déjà fait imprimer. Les nouvelles lamelles (qui pourraient indiquer "Strasbourg centre via Schiltigheim" et "Strasbourg centre via Illkirch") seront apposées aux entrées de Strasbourg dès le début de la semaine prochaine (semaine du 28 mars). Voilà qui va ravir les signataires d'une pétition, qui avait recueilli 8700 signatures pour le retour de l'indication "Strasbourg".