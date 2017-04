VIDEO - Strasbourg - Kehl : la France et l'Allemagne inaugurent le premier tramway transfrontalier

Le voyage inaugural du tramway qui relie Strasbourg à Kehl (Allemagne) a eu lieu ce vendredi après-midi. Près de 400 personnes ont assisté à ce symbole de coopération transfrontalière entre les deux pays.

C'est un voyage hautement symbolique qui a eu lieu ce vendredi après-midi entre Strasbourg et Kehl, sa ville voisine en Allemagne. Le premier tramway transfrontalier a été inauguré à 17h en présence notamment de Peter Altmeier, directeur de la chancellerie allemande, de Roland Ries, le maire de Strasbourg, et de Toni Vetrano, le maire de Kehl.

Le tram Strasbourg-Kehl a franchi la frontière ! pic.twitter.com/TTMewxBGWp — France Bleu Alsace (@BleuAlsace) April 28, 2017

ECOUTEZ : Inauguration du tram vers Kehl : "une nouvelle dimension pour la coopération transfrontalière" selon les maires

Symbole de l'Europe

400 invités et journalistes ont pris place à bord des deux rames de ce voyage inaugural qui a franchi le Rhin grâce au pont baptisé Beatus Rhenanus (d'un écrivain et avocat humaniste du XVIe siècle) , est un éditeur, écrivain et avocat humaniste. L'hymne européen a retenti juste avant le départ. Peter Altmeier a expliqué qu'il s'agissait d'un grand jour. Dans un discours très politisé, le représentant de la Chancelière allemande a évoqué les frontières, la nécessité d'ouverture et la coopération européenne. C'est la première fois qu'un tramway roule au-delà de la frontière. Il s'agit d'un véritable symbole 72 ans après la fin de la seconde guerre mondiale.

Les voyageurs devront quant à eux patienter jusqu'à samedi matin pour traverser à leur tour le Rhin à bord du tram et tester l'extension de la ligne D du tramway strasbourgeois, 2,7 km de nouveaux rails entre les arrêts Aristide Briand et gare de Kehl. Ils pourront également participer au Tramfest : deux jours de fête organisés à l'occasion de inauguration de ce tramway transfrontalier.