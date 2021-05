Strasbourg: l'application CTS permet désormais d'acheter et de valider des tickets sur smartphone

La CTS modernise son application mobile. La compagnie des transports strasbourgeois a présenté la nouvelle version de son appli gratuite ce mardi.

Depuis son lancement il y a près de 4 ans, l'appli a déjà été téléchargée 264.000 fois.

Elle intègre désormais de nouvelles fonctionnalités. D'abord, la possibilité de recevoir des push sur smartphone pour avoir l'état du trafic en temps réel (à partir du 17 mai).

Mais il est aussi désormais possible d'acheter et de valider des tickets et abonnements sur son smartphone (sur Android) via la fonction NFC. Il faut alors valider comme d'habitude, en utilisant son smartphone, comme le ferait une carte Badgéo.

Enfin, elle permet de signaler en ligne un objet perdu par un client sur le réseau. Des fonctions développées grâce à l'aide d'une communauté de plus de 400 testeurs en condition réelle.