Strasbourg : la circulation des bus et des trams modifiée le soir du 31 décembre

La Compagnie des transports strasbourgeois (CTS) modifie le trafic des bus et des trams le soir du réveillon le 31 décembre comme chaque année. La circulation des bus et des trams sera interrompue à partir de 19h00 et un réseau adapté sera proposé à partir de 19h30.

Le réseau "spécial nouvel an " fonctionnera de 19h30 à 22h30 et de 2h30 jusqu'à 4h30. La circulation reprendra normalement le dimanche 1er janvier 2023 dès 5h00 avec les horaires du dimanche.

Une correspondance est assurée avec les derniers bus dans les principales stations d'échange : Parc des Sports, Rotonde, Etoile Bourse, Baggersee, Campus d'Illkirch et Graffenstaden pour la ligne A ; Rotonde, Etoile Bourse pour la ligne D. Montagne Verte pour la ligne B ; République pour les lignes B, C et E ; Gallia, Observatoire et Neuhof Rodolphe Reuss pour la ligne C.

Les derniers départs des trams s'effectueront à 19h00 depuis le centre-ville.