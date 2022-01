Strasbourg : la circulation des trams et des bus perturbée par l'explosion des cas de Covid

Le nombre de cas de covid et de cas contact chez les chauffeurs de la CTS a des conséquences sur le trafic des trams et des bus. La compagnie des transports strasbourgeois doit adapter son offre au jour le jour.

Le tsunami de cas de covid en France et en Alsace a des conséquences très concrètes déjà dans les entreprises. Le nombre d'arrêts maladies ou de personnes isolées car cas contact explose également. À la CTS, la compagnie des transports strasbourgeois, on manque cruellement de chauffeurs depuis déjà quinze jours. 160 chauffeurs seront ce lundi. Entre 60 et 70 d'entre eux sont malades du Covid ou cas contacts. Du coup, cela pèse sur le trafic des trams et des bus.

Notre organisation ne suffit plus (Emmanuel Auneau, directeur général de la CTS)

"On est organisés pour palier au manque de chauffeurs, mais si vous rajoutez au covid les maladies habituelles de l'hiver, notre organisation ne suffit plus" explique Emmanuel Auneau, le directeur général de la CTS. "Nous devons donc réduire l'offre de transport que l'on met en œuvre tous les jours. La fréquence, c'est à dire le temps entre les bus et les trams, est forcément augmentée de une, deux ou trois minutes".

La baisse de l'offre sera peut-être compensée par la baisse de fréquentation

L'offre, globalement, sera réduite de 10% par rapport à la normale. La CTS espère que cela sera compensé par les usagers qui seront en télétravail, ou eux même isolés car cas contact. La compagnie fait le point chaque jour, elle recommande donc de regarder les prévisions de trafic sur leur site internet régulièrement.

Trafic réduit également à la SNCF

Perturbations, pour la même raison, sur le réseau TER grand Est. Le plan de transport sera adapté au jour le jour. Là encore il faut regarder les prévisions de trafic régulièrement sur le site de la SNCF.