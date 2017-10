Strasbourg : la circulation des tramways très perturbée en raison d'un problème technique

La circulation des tramways à Strasbourg est très perturbée ce jeudi en raison d'un problème technique. Quasiment toutes les lignes sont coupées.

La circulation des trams est très perturbée à Strasbourg ce jeudi matin un peu avant 9 heures en raison d'un incident technique Boulevard de la Victoire. Des équipes techniques de la CTS sont sur place. On ignore combien de temps l'intervention va durer.

Quasiment toutes les lignes coupées

La ligne B est coupée entre Homme de Fer et Landsberg, la ligne C entre Gare centrale et Landsberg, la ligne E entre République et Landsberg et la ligne F entre Homme de Fer et Place d'Islande.

Des bus de remplacement sont mis en place entre République et Esplanade.