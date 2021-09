La compagnie des transports strasbourgeois veut anticiper les départs en retraite, et le développement des nouvelles lignes de tramway et de bus à haut niveau de service. Elle va donc chercher 400 nouveaux conducteurs en quatre ans. Elle lance une vaste campagne de recrutement ce lundi

Strasbourg : la CTS va recruter 400 conducteurs et conductrices de bus et de tramways en quatre ans

La CTS recrute 400 conducteurs et conductrices de bus et de tram sur les 4 prochaines années ! La compagnie des transports strasbourgeois vient de lancer ce lundi une (très) vaste campagne de recrutement. Et cela pour anticiper les départs à la retraite des prochaines années. Mais également préparer la création des nouvelles lignes de trams à l'horizon 2025 et 2026.

"La CTS rentre dans une phase d'extension, avec des extensions de tramway à l'ouest vers Wolfisheim, au nord vers Schiltigheim, et tout cela va permettre de créer 150 à 180 nouveaux postes de conducteurs d'ici 2025 ou 2026. Ajoutez à cela les départs en retraite qui sont de 50 à 60 par an, ce qui nous fait environ 400 conducteurs à recruter d'ici 2025" dit Emmanuel Auneau, directeur général de la CTS.

La campagne de communication de la CTS affichée partout en ville dès ce lundi 6 septembre - CTS

Pour postuler, plusieurs solutions : être âgé d'au moins 21 ans, avoir un permis D (transports en commun), et réussir les tests CTS. Ou bien avoir au moins 21 ans, avoir un permis B, réussir les tests CTS et suivre une formation financée par Pôle Emploi, en partenariat avec la CTS. Suivent ensuite 5 semaines de formation au métier de conducteur au siège de la compagnie et sur le terrain.

Bref, la CTS veut s'ouvrir à tous les profils. Car les candidats à ce métier ne sont pas légion.

"Ce qui est compliqué, c'est que sur le marché du travail aujourd'hui, les candidats qui ont déjà leur permis de transports en commun ne sont pas présents. C'est un métier totalement en tension. C'est à nous de former les candidats en partenariat avec Pôle Emploi" explique Emmanuel Auneau.

Job dating

Aujourd'hui, 1000 conducteurs travaillent à la CTS. Mais il va en falloir beaucoup plus pour avaler chaque année les 1 million 200.000 km de lignes supplémentaires créés d'ici 2025. Et trouver du personnel n'est donc pas simple insiste Justine Gallet, responsable du développement RH à la CTS. "C'est une problématique rencontrée pas uniquement sur le réseau de Strasbourg, mais au niveau national. Il y a des conditions de travail qui peuvent en effrayer certains. Un conducteur est amené à rouler 200 jours par an, sur des amplitudes horaires de 4h à 1h du matin, dimanches et jours fériés, on peut comprendre que cela arrête des candidats" explique la responsable.

Un tram circulera aux couleurs de la campagne de recrutement © Radio France - Antoine Balandra

Pour convaincre, la CTS met également en avant la rémunération : 1700 nets par mois dès l'intégration des nouveaux agents. Et le témoignage de Mireille, 44 ans, conductrice de bus depuis 13 ans. Mais qui était autrefois assistante commerciale. "C'est vrai que c'est parfois difficile, notamment en ce qui concerne les horaires. Mais il faut prendre sur soit, il faut être concentré sur son environnement, j'ai passé des belles années à la CTS, j'espère que cela va continuer" plaide-t-elle.

Des job dating vont être organisés par la CTS en septembre et en octobre. Notamment au Zénith de Strasbourg (8 septembre, de 9h à 17h) ou sur le parvis de la gare de Strasbourg (de 13h à 18h) le 1er octobre.

Si vous voulez postuler, il faut cliquer ici.