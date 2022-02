Stade de la Meinau à Strasbourg : attention aux verbalisations les jours de match

La mesure est un peu passée inaperçue le 16 janvier dernier lors de sa mise en place. Il faut dire que le match du Racing à la Meinau contre Montpellier se jouait encore avec des jauges. Les supporters n'ont donc pas forcément su que, ce jour là, débutait officiellement la verbalisation systématique des voitures mal garées aux abords du stade. Ce dimanche, pour le retour des supporters à la Meinau face à Nantes, il faudra donc que les automobilistes prennent leurs dispositions.

Voitures garées sur les trottoirs ou dans des places privées

Car la mairie a prévenu : il n'est plus question de voir durant plusieurs heures avant et pendant les matchs des voitures garées n'importe où et n'importe comment. "Cette impunité a duré des décennies" explique Abdelkarim Ramdane, adjoint à la mairie de Strasbourg et référent du quartier de la Meinau : "on avait des voitures sur les trottoirs, sur des espaces verts, dans des résidences privées, avec tout ce que cela engendre comme gêne pour les riverains et comme risque pour les secours, qui parfois ne pouvaient plus passer".

Contraventions de 35 euros minimum

Après plusieurs semaines de sensibilisation, la police municipale va donc mettre des contraventions de 35 euros minimum ce dimanche et désormais tous les jours de match. "Il faut que les habitudes changent. Il y a assez de parkings relais et il y a le tram qui dessert très bien la Meinau. Bien sûr qu'on aimerait tous pouvoir se garer le plus près possible et nous n'avons rien contre les voitures, mais il faut que chacun puisse cohabiter en bonne intelligence".

La mairie indique par ailleurs qu'elle est en train de travailler avec la région Grand Est pour améliorer l'offre de trains, parfois encore insuffisante le soir à l'arrêt Krimmeri, l'arrêt le plus proche du stade.