Strasbourg : le réseau de tram s'étend vers l'ouest

L'extension du tram vers l'Ouest et les communes de Wolfisheim et Eckbolsheim est prévue pour 2025

C'est un projet de longue date qui se concrétise. La pose de la première pierre du chantier du tram ouest s'est déroulée ce jeudi. Le réseau doit à terme mieux desservir le quartier de Koenigshoffen, et les communes d'Eckbolsheim et de Wolfisheim.

Huit nouveaux arrêts de tram

La fin des travaux est prévue pour 2025. Le projet doit coûter 120 millions d'euros, dont 20 millions pris en charge par l'Etat, le reste par l'Eurométropole. Au total, huit arrêts vont sortir de terre sur les quelques quatre nouveaux kilomètres de tram. La ligne D du tram devra relier Wolfisheim à la gare de Strasbourg en vingt minutes en passant par la zone d'activité d'Eckbolsheim.

"Un parking relais sera construit pour permettre aux personnes extérieures de garer leur voiture. L'objectif c'est 50 000 voyageurs par jour, soit 20 000 de plus qu'actuellement, pour transformer l'urbanité des quartiers de Strasbourg et des communes d'Eckbolsheim et de Wolfisheim", explique Alain Jund, vice-président de l'EMS en charge des transports. L'EMS promet aussi une longue piste cyclable à double sens route des Romains.

Un journal sur l'avancée des travaux sera envoyé aux riverains pour les tenir informés. Tous les dossiers ne sont pas réglés. Le maire de Wolfisheim Eric Amiet regrette toujours l'abandon du projet de contournement routier.

