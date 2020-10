Strasbourg : le Réseau express métropolitain sur les rails

Dans deux ans, la quatrième voie entre Strasbourg et Vendenheim sera achevée. Cela aura un effet immédiat avec une augmentation de près de 50% des dessertes sur l'ensemble du réseau de l'Eurométropole. Par exemple, on passera de 50 à 80 arrêts par jour à Vendenheim.

Ce sont les prémices du RER strasbourgeois voulu par la nouvelle municipalité avec à terme un réseau reliant les 13 gares de l'Eurométropole. Le ministre des transports, Jean-Baptiste Djebarri, a annoncé à Strasbourg, vendredi 9 octobre, dans le cadre du plan de relance une enveloppe de 30 millions d'euros pour l'étude des Réseaux express métropolitains en France.

Davantage de trains aux heures de pointes et le weekend

Ce RER dans l'Eurométropole facilitera la vie des usagers avec plusieurs améliorations : une desserte renforcée aux heures de pointes avec des arrêts tous les quarts d'heure en première couronne, davantage de trains le weekend et les jours fériés, une plus grande amplitude horaire en soirée (du lundi au jeudi : dernier départ vers 23 heures pour la première couronne, 22 heures pour la seconde couronne).

Fin du projet à l'horizon 2030

Jusqu'en 2023, le développement du réseau ne nécessitera pas de travaux. Mais jusqu'à l'aboutissement du projet en 2030, des gares devront être modernisées comme celle de la Wantzenau ou celle d'Illkirch. Il s'agira aussi d'augmenter la capacité à quai à la gare de Strasbourg et de créer des arrêts sur la ligne en direction de Kehl.

L'idée à terme est de faciliter les trajets plus longs sans s'arrêter obligatoirement à Strasbourg, comme entre Brumath et Kehl ou entre Saverne et Entzheim. Ainsi, la maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian, espère que les usagers laisseront définitivement leur voiture au garage. Ce projet qui n'a pas encore été budgétisé sera co-financé par l'Eurométropole et la Région.