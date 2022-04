Strasbourg : les anti contournement réunis pour compter les camions sur le GCO

Les anti-GCO se sont mobilisés pour compter les camions sur le contournement de Strasbourg et sur l'A351

Ils veulent savoir. Les anti-GCO se relayent ce mardi toute la journée de 6h à 20h sur trois points de comptage autour de Strasbourg.

Avec un objectif : compter le nombre de camions qui passent sur le GCO (A355) mais aussi ceux qui entrent et sortent de l'agglomération sur la M351 (autoroute A351 qui passe à Hautepierre). Ils veulent savoir si l'ouverture du grand contournement ouest en décembre dernier a vraiment réduit le trafic dans la ville notamment en terme de circulation de poids lourds.

Sur le point de comptage de l'A351, perché sur un pont situé tout près de Auchan Hautepierre et de l'arrêt Paul Eluard du tram D, trois militants sont par exemple postés. Avec un but bien précis : compter le nombre de camions qui entrent et sortent du centre de Strasbourg, malgré la présence du contournement.

"On a compté 70 camions entre 9h et 10h par exemple" dit une volontaire.

Trop de camions en tout cas comptés à l'heure de pointe sur cet axe où seules les dessertes poids lourds locales sont désormais possibles, estime Bruno Dalpra, opposant farouche au GCO.

"C'est un trafic assez conséquent. Sur la M351 on est sur un trafic important avant le GCO et qui ne s'est pas amélioré avec le GCO" dit-il. "C'était un axe déjà saturé avant, et ce matin à l'heure de pointe cela n'a pas démenti, la file du bouchon remontait loin à l'horizon" assure Bruno Dalpra.

Beaucoup de monde donc sur cet axe, avec surtout beaucoup de voitures, d'automobilistes venus travailler sur Strasbourg. Preuve que le GCO n'a pas vraiment amélioré la circulation globale dans l'agglo répète Bruno Dalpra.

Arguments chiffrés

"En début d'année avec la pandémie, la circulation était plutôt fluide. Mais ensuite les nuisances sur la route sont revenues. Les chiffres de Vinci sur la fréquentation du GCO, 13.000 véhicules sur le mois de février avec 7.000 camions, cela confirme qu'il y a des camions sur le GCO, c'est bien , mais on est loin des objectifs qui étaient de 20 ou 30.000 véhicules. Les particuliers qui observent voient des camions passer sur l'autoroute. Mais peut de particuliers utiliser le contournement. Donc finalement le GCO n'apporte pas de réponses suffisantes par rapport au trafic global et tant que nos décideurs ne s'attaqueront pas à cette problématique, ils ne régleront pas les problèmes de pollution" développe le militant.

François Giordani, président de la FNAUT Grand Est, remarque aussi que de nombreux automobilistes sont seuls dans leur voiture. "On voit même du pont qu'il n'y a qu'une seule personne à bord. Il y a des choses à faire en amont, récupérer des gens dans des transports en commun, grâce à des parkings relais par exemple. Mettre ces gens dans des trains ou des cars cadencés, fréquents" dit-il. Car c'est le credo de ces "compteurs de camions" réunis ce mardi. Demander aux politiques des solutions globales pour lutter contre le trafic voiture et la pollution dans Strasbourg.

Grâce à leur comptage indépendant du trafic sur le GCO et l'A351, les militants mobilisés ce mardi veulent en tout cas avoir des arguments chiffrés à opposer aux autorités pour alimenter le débat.