Strasbourg : les chantiers du tram de cet été

Strasbourg, France

Ce lundi commencent de gros travaux sur les lignes de tram de Strasbourg. La CTS rénove des lignes et le chantier va entraîner de grosses perturbations sur les lignes B et F, qui seront partiellement fermées.

Pendant les trois prochaines semaines, il n'y aura pas de tram entre les stations "Hoenheim gare" et "Homme de fer". Cela représente 6 arrêts qui ne seront pas desservis jusqu'au 26 Juillet. Il s'agit d'un grand chantier de rénovation des rails, des quais et des lignes aériennes. La CTS a mis en place des remplacements par bus entre République et Martin Shongaeur. Un bus toutes les sept minutes mais la compagnie prévient que cela rallonge le trajet de 15 à 20 minutes.

Le schéma disponible sur le site de la CTS - CTS

En ce qui concerne la F. Elle est fermée sur toute sa longueur. Ce qui veux dire qu'aucun tram n'ira jusqu'à la place d'Islande pendant cette période. Un quartier très universitaire, et donc moins fréquenté en juillet. Et puis 90% de cette ligne F est doublée par la B ou la C. Retour à la normale sur la B et la F, le 27 juillet à 4 heures du matin.

Une deuxième tranche de travaux est prévue sur les lignes A et D entre le 29 juillet et le 23 Août.