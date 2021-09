Strasbourg : les trains de nuit Paris-Vienne passeront par la capitale alsacienne début décembre

La SNCF a ouvert ce mardi 28 septembre les réservations pour les nouveaux trains de nuit entre Paris et Vienne en Autriche. Fruit d'un partenariat avec les Chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB), cette ligne nocturne desservira aussi la gare de Strasbourg. Trois allers et retours seront proposés par semaine.

Une "excellente nouvelle" pour l'Alsace

Cette nouvelle ligne, "C'est une excellente nouvelle pour Strasbourg et pour le renouveau des lignes de nuit européennes !" écrit Fabienne Keller dans un communiqué. Pour la députée européenne, ces trains sont "un mode de transport écologique et économique, qui permet en outre une desserte fine des territoires."

En plus de Paris et de Strasbourg, la ligne desservira également les villes allemandes de Karlsruhe, Munich, Rosenheim, Freilassing (dans le sens Vienne-Paris) et les stations autrichiennes de Salzbourg, Linz, St Pölten et enfin Vienne. Comptez 14 heures de trajet entre les deux capitales.

Dans le sens Paris-Vienne, les départs sont prévues les mardis, vendredis et dimanches. Dans le sens Vienne-Paris ils se feront les lundis, jeudis et samedis. Premier prix pour un billet : 29,90€.