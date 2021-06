Strasbourg : ouverture de la concertation publique pour l'extension du tram vers Schiltigheim et Bischheim

C'est un projet de longue date : la création d'une nouvelle ligne de tram de Strasbourg vers les communes du nord de l'Eurométropole. D'ici fin 2025 voire début 2026, les communes de Schiltigheim et Bischheim seront reliées à la place de Haguenau à Strasbourg. Quand au trajet précis, à vous de choisir parmi les trois propositions : une concertation publique ouvre ce mardi 15 juin.

Les trois options

Point commun entre toutes les propositions : toutes les trois partent de la place de Haguenau à Strasbourg et suivent des axes traversant Schiltigheim. Mais leur tracé diffère :

La première option file tout droit sur la route du Général de Gaulle jusqu'au croisement de l'avenue de Périgueux

La deuxième emprunte la route de Bischwiller, coupe vers l'ouest pour relier la gare de Bischheim et se finit avenue de Périgueux

La troisième suit la route de Bischwiller jusqu'à la mairie de Bischheim et le Parc Wodli

Les trois options pour le futur tram de Strasbourg vers les communes du nord de l'Eurométropole - Site de l'Eurométropole

Les enjeux de cette nouvelle ligne

Pour les élus strasbourgeois comme schilikois, l'enjeu est clair : moins de voitures et moins de pollution dans Schiltigheim, commune la plus peuplée de l'Eurométropole et évidemment une meilleure connexion à Strasbourg : "Schiltigheim est la commune la plus impactée en terme de dépassement des seuils de pollution" déplore Danielle Dambach, maire de Schiltigheim, "nous devons donner un signal important pour une alternative à la voiture et ce signal c'est l'arrivée du tram."

Difficile d'estimer à ce jour le nombre d'usagers potentiels de cette nouvelle ligne. Mais Alain Jund, vice-président de l'Eurométropole de Strasbourg précise qu'"une ligne de bus, c’est environ 10.000 à 20.000 usagers par jour, un tram plutôt autour de 50.000." Entre 130 et 140 millions d'euros seront investis dans ce projet.

Tous les habitants de l'Eurométropole peuvent participer à cette concertation sur le site de l'Eurométropole. Début juillet, les deux premières réunions publiques (sur quatre) à Strasbourg et Schiltigheim ouvriront le temps des échanges sur le terrain. Suivront 12 permanences, trois déambulations et cinq ateliers de travail jusqu'au 30 septembre prochain.