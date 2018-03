A partir du 7 juillet, il sera possible de rejoindre la gare de l'Est à Paris en train pour 16 euros l'aller-retour. La SNCF l'annonce dans un communiqué. Les billets Ouigo seront disponibles à la vente le 29 mars.

Alsace, France

Les trains low-cost Ouigo desservent déjà Strasbourg depuis l'été 2017, mais seulement via la gare de Roissy Charles De Gaulle. A compter de juillet 2018, ces trains à bas prix assureront également la liaison Strasbourg - Paris, Gare de l'Est. La gare de l'Est est la deuxième gare du centre de Paris à accueillir les trains Ouigo, après Montparnarsse depuis décembre 2017.

"Le 29 mars, date de l'ouverture des ventes de billets d'été, Ouigo proposera quatre allers-retours quotidiens depuis la Gare de l'Est, pour des voyages à partir du 7 juillet 2018", précise la SNCF dans son communiqué. Ces trains desserviront six destinations : Strasbourg, Champagne-Ardenne et Lorraine TGV, Metz, Nancy et Colmar. La desserte de Colmar est une nouveauté. Un train Ouigo peut transporter jusqu'à 620 personnes.

Côté tarif, un aller-retour entre la Gare de l'Est et Strasbourg ou Colmar sera proposé "à partir de 16 euros". Les enfants paieront 8 euros (tarif unique).