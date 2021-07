CARTE - Strasbourg piétonnise une partie de son hypercentre cet été

L'expérimentation découle du "Plan piéton" adopté par le conseil municipal de Strasbourg en mai dernier. Quasiment l'entière moitié est de l'hypercentre devient piétonne en ce jeudi 1er juillet, et jusqu'au 31 août, aux heures les plus fréquentées : de 11h à 15h, et de 19h à 23h30, ainsi que tout l'après-midi le samedi. Des bornes viennent délimiter la zone.

Stationnement interdit

Dans les créneaux qui leur sont accessibles, les automobilistes doivent rouler au pas dans tout le secteur, et laisser la priorité aux piétons et aux cyclistes. Le stationnement dans ces rues est interdit en permanence, à l'exception de la rue Brûlée et du quai Sainte-Attale (anciennement quai Saint-Étienne).

La zone entre pointillés est piétonne, du 1er juillet au 31 août - Ville de Strasbourg

Les résidents qui ont l'habitude de se garer sur la voie publique de ce secteur ont l'autorisation de stationner dans les secteurs voisins. Ceux qui disposent d'un stationnement privé peuvent obtenir sur demande un badge permettant de passer les bornes d'accès.

Les objectifs sont multiples. Favoriser la marche à pied, soutenir les commerçants du centre-ville frappés par les confinements successifs, et plus généralement améliorer le cadre de vie. Le dispositif a-t-il vocation à devenir pérenne ? Pour l'instant, ce n'est qu'une expérimentation. Un point sera fait à l'issue avec les acteurs concernés.