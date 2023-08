Strasbourg : prendre le tramway avec son chien, c'est possible

Si vous croisez désormais des chiens dans le tramway de Strasbourg, c'est tout-à-fait normal. Depuis le 1er juillet 2023, les chiens sont de retour sur les lignes de tramways pour une expérimentation. Ils doivent cependant respecter certaines conditions (porter une muselière, être en laisse ou dans un panier). L'essai dure jusqu'à la fin de l'année 2023, à l'issu, les chiens pourront ou non, voyager définitivement en tram. En attendant, France Bleu a testé pour vous le voyage en tram, avec un chien.

ⓘ Publicité

Voyage en tram avec deux chiens

Laure Souchard Lespinas est la présidente de l'association Terres des Chiens , à l'origine de cette expérimentation. Après l'avoir tant demandée, elle va tester pour la première fois un trajet avec ses deux chiens, Marin et Malou. Elle est équipée de deux muselières "Baskerville", la marque conseillée par l'association. "Elle est grillagée, tendre, molle et en même temps, ils peuvent aussi manger, boire et respirer, explique Laure. Si il y a une petite angoisse, j'ai à manger dans ma poche". Les friandises sont importantes pour rassurer les animaux lors de découvertes comme celle-ci.

Marin, Malou et leur maîtresse Laure testent le tramway pour la première fois ensemble © Radio France - Pauline Boudier

Les chiens doivent tous être tenus en laisse, avec une muselière. En revanche, ils n'ont pas besoin de ticket, "une grande victoire" pour Laure. Pendant le trajet, Marin et Malou restent calmes, Marin regarde même par la fenêtre. "On a fait notre baptême, s'exclame Laure en sortant du wagon. Il y a eu un avant et un après !" Elle espère que l'expérimentation sera positive et que les chiens seront admis définitivement dans les tramways strasbourgeois.

loading

Aller plus loin

L'association Terres des Chiens voudrait même aller plus loin, et admettre les chiens dans les bus, explique Laure : "ce serait la liberté de tout le monde. Si on veut une ville sans voiture il faut y penser, car si quelqu'un doit prendre le tramway, puis le bus, il est bloqué". Selon elle, cela limiterait aussi le nombre de chiens cloitrés chez eux. Une "révolution" selon Laure.

loading