VIDÉO - Strasbourg se dote de bus électriques dernière génération

A la fin 2019, des bus électriques dernière génération rouleront sur la ligne H à Strasbourg. Fabriqués par Alstom en Alsace, ils sont plus écologiques mais aussi plus accessibles.

Strasbourg, France

La compagnie des transports strasbourgeois (CTS) va se doter de 12 bus 100% électriques dernière génération. A compter de fin 2019, ils desserviront la future ligne "H" entre la gare de Strasbourg et le Parlement européen en passant par le quartier d'affaires du Wacken, toutes les huit minutes.

Ces bus "Aptis", fabriqués essentiellement en Alsace, par Alstom à Reichshoffen et Hangenbieten (Bas-Rhin). Les véhicules ressemblent à des tramways avec un plancher bas, plus facile d'accès. Ils sont dotés de grandes vitres - 20% plus grandes que dans les bus conventionnels.

Strasbourg, première ville à s'équiper

Les bruits et les vibrations perçus par les passagers sont très faibles, précise Jean-Baptiste Eyméoud, président d'Alstom France. Le véhicule est aussi plus facile à manœuvrer et plus rapide à charger. Ses batteries, situées sur le toit, peuvent être alimentées même aux arrêts.

Strasbourg est la première ville à se doter de ces bus. Le prototype a déjà été testé à Strasbourg sur la ligne 10.

A Strasbourg, il ne reste qu'une soixantaine de bus urbains qui roulent au diesel. 70% du parc de la CTS fonctionne au gaz naturel. L'ensemble de la flotte devrait être "propre" d'ici 2025, souligne Alain Fontanel, premier adjoint au maire de Strasbourg et président de la CTS.