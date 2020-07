Strasbourg : les commerçants du centre ville livrés en bateau et grâce à des vélos électriques

La société Urban Logistic Solutions achemine sur l'Ill des marchandises depuis le port de Strasbourg jusqu'au centre ville, puis des vélos électriques équipés de remorques assurent la fin de la livraison. Un service innovant et écologique, soutenu par l'Eurométropole et Voies Navigables de France.

Et si les péniches et les vélos électriques remplaçaient les camionnettes pour livrer les commerces du centre ville de Strasbourg ? Depuis février (avec une pause liée au confinement), la société ULS (Urban Logistic Solutions) transporte des marchandises sur l'Ill depuis le port de Strasbourg jusqu'au quai des Pêcheurs au centre ville, à quelques encablures de la cathédrale.

Une fois débarqués, les colis et autres fûts de bières, sont acheminés jusqu'aux commerces par des vélos à assistance électrique équipés de remorques, qui peuvent contenir jusqu'à 180 kilos de marchandises.

ULS a remporté un appel à projets, lancé par l’Eurométropole de Strasbourg et Voies Navigables de France à l’automne 2019, pour développer cette solution de transport faiblement polluante. "Chez le même commerçant, vous pouvez avoir trois, quatre, cinq, jusqu'à huit camions ou camionnettes qui vont faire une livraison le même jour, avance Thomas Castan, le président d'ULS. Ça n'a pas de sens, d'où l'intérêt de grouper tout ceci sur un navire et ensuite de le dégrouper intelligemment avec des vélos à assistance électrique".

Bientôt 122 tonnes transportées en un trajet

Pour l'instant, c'est un "petit" bateau pousseur qui achemine les livraisons au centre ville, mais à terme, 122 tonnes pourront être transportés en un seul trajet. Et sur le retour, le navire ramène des déchets recyclables produits par les commerçants du centre ville (papier, bouteilles...). Cette solution écologique serait donc aussi viable du point de vue économiqueselon Thomas Castan : _"_Vous ne pouvez pas créer une solution écologiste qui soit plus chère, sinon elle sera morte avant même de démarrer. Bien sûr qu'il y a des investissements colossaux, bien sûr que vous avez une rupture de charge plus compliquée, mais on arrive à être "iso coût", car il y a une formidable massification, avec notre futur bateau, on transportera 122 tonnes de marchandises en 27 minutes dans l'hyper-centre de Strasbourg".

Un transport d'avenir ?

Ce mode de transport logistique, qui combine voie d'eau et vélo, représente une bonne solution pour l'avenir selon Voies navigables de France. "C'est une démarche innovante d'associer le transport fluvial et les vélos à assistance électrique, se réjouit Pierre Des Roseaux, directeur territorial adjoint de VNF à Strasbourg. On a la chance d'avoir des boulevards fluviaux qui quadrillent la ville de Strasbourg. Ça permet aujourd'hui d'acheminer de la marchandise à quelques pas de la cathédrale et à terme, on pourrait envisager d'étendre ce type de service".

ULS ambitionne de s'implanter dans une douzaine d'autres villes en France, en Belgique et en Angleterre. La société emploie actuellement 12 salariés sur sa plateforme de Strasbourg. Elle souhaiterait monter rapidement à 27 salariés.