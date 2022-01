Strasbourg : un mois après l'ouverture, trafic timide des voitures sur l'A355

Le GCO, le grand contournement ouest de Strasbourg, a ouvert il y a un mois, le 17 décembre dernier, après 40 ans de controverses. La nouvelle autoroute à péage A355 qui relie Innenheim au sud à Vendenheim au nord est chargée de désengorger l'A4 et l'A35 (devenue la M35) dans Strasbourg en contournant le trafic.

Vinci, qui a construit la nouvelle autoroute pariait sur 20 à 30.000 véhicules jours selon les tronçons. Un chiffre qui, un mois après et d'après nos informations, n'a pas encore été atteint.

Difficile d'ailleurs de savoir exactement combien de voitures empruntent quotidiennement le GCO. Vinci dit ne pas pouvoir pour l'instant communiquer les chiffres exacts. Le SIRAC refuse également pour l'instant de transmettre des chiffres.

L'aire de la Bruche au bord de l'A355 © Radio France - Antoine Balandra

Mais l'entreprise laisse entendre à demi mot que les 20 à 30.000 véhicules jours ne sont pas encore atteints. Elle avance de nombreuses explications : période de rodage, de montée en charge, problème de réglages des GPS, ajoutant que le mois de janvier est traditionnellement un mois de faible trafic routier. Sans oublier la réduction de la circulation liée au télétravail.

Les poids lourds sont sur le GCO

Sur l'aire flambant neuve de la Bruche, sur l'entrée sud du GCO, la directrice du site géré par l'entreprise Sighor, Aline Engel, reconnaît elle aussi que les prévisions de fréquentation sont un peu en-dessous, pour l'instant, de ce qui avait été anticipé mais surtout à cause de la pandémie : "On s'attendait à une fréquentation un peu plus élevée. Après le contexte actuel fait que c'est un peu plus compliqué, notamment avec le télétravail, mais cela commence à évoluer et on est très confiants que l'activité va augmenter" dit-elle. La directrice précise que ce sont pour l'instant les Alsaciens qui ne sont pas très présents sauf pour des visites de curiosité. Elle parie d'ailleurs pour les attirer sur un nouveau restaurant, qui ouvrira le 26 janvier, et qui drainera, espère la responsable, les habitants des villages voisins (l'aire est accessible sans avoir à payer le péage).

La désormais M35 (ex A35) est maintenant interdite aux poids lourds © Maxppp - Maxppp

En revanche les voyageurs en grand transit, étrangers et Allemands notamment, fréquentent déjà l'aire de la Bruche et donc l'A355. Et la fréquentation de l'aire de la Bruche a tendance à augmenter régulièrement assure Stéphane Fernandez, directeur Réseau Grand Est pour Sighor.

"En décembre, pendant les vacances, l'activité était plus forte que la normale, avec les flux migratoires importants. Après en janvier, hors vacances, on voit une augmentation petit à petit du trafic et donc de l'activité. Et toutes les semaines ,cela monte d'un petit cran" dit le responsable, qui ne veut pas encore se prononcer et dire si les objectifs ont été atteints, faute d'avoir ouvert le restaurant de l'aire de la Bruche. Les routiers en revanche sont déjà présents en nombre.

Car les poids lourds semblent pour la plupart s'être pliés à l'obligation de prendre le GCO lorsqu'ils sont en transit. Seuls 10 à 20% d'entre eux ne respecteraient pas cette consigne. Il suffit d'ailleurs de prendre la M35 aux heures de pointe pour se rendre compte que la file ininterrompue de camions n'existe plus.