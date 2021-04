Des maisons fissurées à cause du passage répété de bus. La ligne 2 de la Compagnie des Transports Strasbourgeois provoque la colère des habitants de la rue Salm, quartier Montagne-Verte à Strasbourg. Ils veulent que son trajet soit modifié après le constat de dommages sur leurs habitations.

Strasbourg : des maisons fissurées à cause d'une ligne de bus

Des fissures épaisses comme le doigt provoquées par la vibration du macadam lors du passage de bus électriques. Des riverains de la rue Salm, quartier Montagne-Verte à Strasbourg, se mobilisent ce mardi 6 mars pour demander le changement de parcours de la ligne 2 de la CTS. Le poids des véhicules sur les bouches d'égout provoquent des vibrations qui se répercutent dans les maison. Du bruit, des meubles qui tremblent et surtout des murs fissurés.

Un bus passe, les meubles tremblent

Zahir Hassani a fait ses calculs. "A chaque fois que le bus passe, il provoque une secousse", observe le riverain. Avec les horaires de la ligne 2, il estime que le phénomène se répète toutes les dix à quinze minutes. Plus de 100 fois par jour. "Il y a un collecteur au milieu de la rue, des canalisations d'eaux usées. Les vibrations passent par tous les collecteurs et font vibrer toutes les maisons", ajoute Zahir Hassani.

Petit à petit la voie s'est affaissée, on est vraiment dans le cauchemar" - Louis Panel, riverain de la rue Salm, Strasbourg.

Des vibrations qui ont progressivement provoqué des fissures depuis l'arrivée de la ligne 2 en 2016. Louis Panel en fait aujourd'hui les frais : "Sur ma façade latérale, où il y a trois fenêtres, les linteaux tremblent latéralement et font comme un bélier dans une muraille. Ils créent des fissures partout."

Louis Panel décrit les dégâts causés dans sa maison par le passage des bus. Copier

Le lien de cause à effet entre les bus et les fissures est une certitude pour lui. "La maison date de 1928, elle n'a jamais bougé. Je l'ai achetée en 2015 intacte et depuis quelques années il y a des fissures qui se créent partout", argumente Louis Panel. Pour faire constater le phénomène, il a fait venir chez lui un huissier de justice qui a mesuré les vibrations au passage du bus.

Une route pas adaptée

"La route n'est pas conçue pour des poids-lourds", regrette Louis Panel, les égouts ont pété à force que le sable se tasse. Les services d'assainissements sont venus. Le collecteur a été cassé en deux." Pour le riverain, la rue Salm ne peut pas supporter un tel trafic.

Pour se faire entendre, les riverains ont accroché plusieurs panneaux pour alerter les conducteurs de bus. © Radio France - Julien Penot

Les habitants demandent que la ligne 2 soit déviée. Contactée par téléphone, la CTS répond que le problème est déjà connu et renvoie la balle vers l'Eurométropole. Cette dernière n'était pas joignable sur le sujet pour le moment. Parmi les options sur la table, la création d'un rond-point pour que les bus réalisent un simple demi-tour et se détournent de la rue Salm.