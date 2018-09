Réduire le nombre de camions dans le centre de Strasbourg, c'est l'objectif de la réglementation entrée en vigueur le 1er septembre. Et ce sont les gros camions qui sont visés.

Depuis le 1er septembre, les camions de plus de 7,5 tonnes sont interdits sur la Grande île de Strasbourg.

Seuls les camions de moins de 7,5 tonnes sont autorisés à circuler entre 6 heures et 10 heures 30. Les véhicules propres, électriques et au gaz naturel, ont eux jusqu'à 11 heures 30. Après cette heure-là, les livraisons s'effectuent à pied et à vélo.

Objectif : zéro diesel en 2021

Quant aux véhicules de livraison diesel avec la vignette Crit'Air 5 et les véhicules sans vignettes, ils sont interdits sur la Grande île.

Selon Jean-Baptiste Gernet, adjoint à la mairie de Strasbourg, "c'est la réforme de logistique urbaine la plus exigeante en France. L'objectif, à terme, étant d'arriver à zéro véhicule diesel en centre-ville en 2021".

Rendre le centre-ville aux piétons et réduire la pollution

Cette réglementation a plusieurs objectifs : rendre le centre-ville aux piétons, réduire la pollution et protéger les petits commerçants de la concurrence du e-commerce.

Et pour s'assurer que la nouvelle règle est bien appliquée, la police municipale va effectuer des contrôles et sévira à coup d'amendes en cas d'infraction.

Vous pouvez retrouver le détail de la nouvelle réglementation sur ce site.