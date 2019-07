Strasbourg: visite du chantier du GCO, le contournement ouest

Il avait été longtemps contesté et retardé, le chantier du GCO (ou COS), le contournement ouest de Strasbourg, avance désormais à grande vitesse. L'autoroute est censée ouvrir fin 2021. Petite visite guidée du chantier dans le secteur de Vendenheim.

Le viaduc de Vendenheim mesurera 45 mètres de long et jusqu'à 17 mètres de haut

Strasbourg, France

850 ouvriers travaillent actuellement sur le chantier du GCO (que Vinci appelle le COS, Contournement ouest de Strasbourg) pour des activités de terrassement, de génie civil ou encore d'assainissement. Le bal des camions est incessant. Sur la section de Vendenheim que nous avons visité avec Vinci, deux pelles de 70 tonnes alimentent les poids lourds. Un camion passe donc toutes les minutes et demie.

Une cinquantaine d'ouvrages d'art sont en cours de construction. Les piliers du viaduc de Vendenheim sont déjà sortis du sol. Il sera long de 450 mètres et mesurera jusqu'à 17 mètres de hauteur pour passer au-dessus de la ligne à grande vitesse est et du canal de la Marne au Rhin. D'ici la fin de l'année, les ouvriers commenceront à goudronner la chaussée.

Le chantier va encore durer deux ans

Lors de cette visite de chantier, Vinci a aussi insisté sur le volet environnemental pour compenser les dégâts que cause le GCO. Sur 1 350 hectares, des arbres et des haies sont plantés, des cours d'eaux dérivés, des animaux déplacés. Les opposants à cette nouvelle autoroute jugent ces mesures compensatoires dérisoires. Le GCO devrait être achevé dans un peu plus de deux ans, fin 2021

Avec le GCO, les autorités espèrent réduire le nombre de véhicules qui traversent quotidiennement l'autoroute A35 à Strasbourg (160.000 actuellement), de 50.000 en 2022 et de 80.000 en 2029. Des chiffres contestés par les opposants.

Par ailleurs, parallèlement à l'avancée du chantier du GCO, l'Etat et les collectivités locales (l'Eurométropole, le conseil régional du Grand Est et le conseil départemental du Bas-Rhin) signeront ce mercredi soir un contrat pour aménager l'autoroute A35 qui longe Strasbourg. L'objectif affiché, c'est d'en faire un "parc urbain" avec davantage d'espaces verts sur une surface de 560 hectares, d'y réduire la vitesse et d'y interdire la circulation des poids lourds.