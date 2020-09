Grand Paris : succès grandissant pour Vélib' Métropole

Plus de 400 000 abonnés utilisent régulièrement le service Vélib' Métropole, service de vélos en libre service dans le Grand Paris qui a remplacé Vélib'. Malgré le coronavirus, son succès ne se dément pas.

Le déconfinement a réussi à Vélib' Métropole. Sa fréquentation est en augmentation constante malgré la crise sanitaire. Le week-end des 5 et 6 septembre 2020, le service de vélos en libre service a même connu un pic d'utilisation dépassant les 200 000 courses par jour.

Vingt-six millions de kilomètres parcourus par plus de 400 000 abonnés

Vélib' Métropole (anciennement Vélib') vient d'ailleurs de franchir le cap des 400 000 abonnés! Envie d'air après le confinement, un bel été, un moyen d'éviter les transports en commun et le risques de contamination du coronavirus : toutes ces raisons expliquent le succès croissant du vélo en libre service dans la Métropole du Grand Paris. D'ailleurs, les mesures sanitaires chez Vélib' Métropole sont strictes.

Désinfection des vélos systématique

Pour faire face au coronavirus, le personnel qui intervient en atelier ou sur place doit porter des gants, un masque et utiliser du gel hydroalcoolique. La circulation dans les ateliers Vélib’ a également été entièrement repensée. Et sur le terrain, chaque station est régulièrement nettoyée (totem, bornettes et Vélib’). Les vélos sont systématiquement désinfectés lors des opérations de maintenance.

Résultat : en juillet, malgré les vacances et le coronavirus, les vélos ont été empruntés pour 155 000 courses quotidiennes, 121 330 en août, pour un total cumulé de 26,3 millions de kilomètres parcourus!

L'usage de Vélib'Métropole a doublé

Et si l'on compare d'une année sur l'autre, il y a deux fois plus de trajets avec Vélib' Métropole qu'en 2019. Le chouchou des cyclistes, c'est le vélo à assistance électrique, privilégié dans 57% des courses. Un Vélib’ électrique a ainsi parcouru cet été en moyenne 43 kilomètres, contre 19 kilomètres pour un Vélib’ mécanique.

Le premier week-end de septembre, le service vélo en libre service a connu un pic d'utilisation à plus de 200 000 courses par jour. © Radio France - Stéphanie Berlu

Pour la première semaine de la rentrée de septembre, malgré le maintien du télétravail total ou partiel dans de nombreuses entreprises, l'usage de Vélib' Métropole continue de faire des adeptes : en moyenne 187 600 courses quotidiennes ont été enregistrées, avec un pic à plus de 209 700 courses le 4 septembre.

Très parisien

Mais le service reste néanmoins très parisien. Il y a 77% des courses qui sont faites dans Paris, 13% dans le sens proche couronne-Paris et 9% seulement entre des communes de proche couronne.

Quasi parité en revanche chez ses utilisateurs : 45 % des abonnés sont des femmes. Le service Vélib’ Métropole est accessible à toutes les personnes de 14 ans et plus, avec des tarifs qui démarrent à 1,55 euros par mois.