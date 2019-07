Sud Ardèche : les gendarmes contrôlent les transports de canoë

Un contrôle entre Ruoms et Vallon-Pont-d'Arc

Vallon-Pont-d'Arc, France

En été c'est un balai incessant que vous ne pouvez pas rater dans le long de la rivière Ardèche. Des minibus et leurs remorques remplis de canoës. Ils ramènent à leur point de départ les touristes qui viennent de descendre la rivière. Et les gendarmes s'assurent que ces transports se font en toute sécurité.

Feux de stop et clignotants

Infraction la plus répandue : le non fonctionnement des feux arrière des remorques. Soit ils ne fonctionnent pas soit les canoës les cachent. Les gendarmes vérifient également l'état général des minibus et l'arrimage des bidons à l'intérieur. Les bidons étanches sont prêtés par les loueurs de canoës aux touristes pour mettre à l'abri leurs affaires durant la descente. Les gendarmes vérifient qu'ils sont bien arrimés dans le minibus.