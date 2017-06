Sud Loire : vers la fin des bouchons du rond-point de Viais

26 000 usagers chaque jour, et des bouchons à n'en plus finir aux heures de pointe. Le Sud Loire va enfin pouvoir tourner la page des embouteillages du rond-point de Viais. Le conseil départemental de Loire-Atlantique tient ses promesses. Il entame des travaux fin 2017.

C'est un chantier à 40 millions d'euros. Dans un premier temps la construction de l'échangeur du rond-point de Viais permettra de passer sous la RD178. Puis la route sera élargie à 2x2 voies sur 7 km de long entre l'A83 et l'échangeur de Tournebride qui dessert le parc d'activités situé sur la commune de la Chevrolière.

Chez Proginov, PME de la zone d'activité de Tournebride, les bouchons du rond-point de Viais n'en finissent plus d'alimenter les conversations. Les salariés se préviennent les uns les autres avant de s'engouffrer sur la départementale.

Au rond-point de Viais, ça bouchonne le matin, le soir, et même le midi. Les jours de départ en congés c'est pire.

Je me suis vue partir un quart d'heure plus tôt et arriver une demi-heure en retard au péri-scolaire de mes enfants parce que c'était une veille de pont.