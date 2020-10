Suivez en direct le déplacement du Premier ministre Jean Castex à Clermont-Ferrand

Jean Castex est à Clermont-Ferrand aujourd'hui. il est accompagné de deux ministres, celui des Transports Jean-Baptiste Djebbari, et celle en charge du logement Emmanuelle Wargon. Mobilité et rénovation énergétique sont au programme de ce déplacement.

A peine un mois après la venue de Emmanuel Macron, Clermont-Ferrand a cette fois droit à la venue du Premier ministre Jean Castex. Il est accompagné de Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué aux Transports, et d’Emmanuelle Wargon, ministre déléguée en charge du logement. Ils doivent parler mobilité et rénovation énergétique des bâtiments. Les élus et les Puydômois attendent notamment des annonces pour améliorer la ligne SNCF Paris-Clermont, connue pour ses retards récurrents, comme cette nuit. Le train de Paris est arrivé à 4h du matin à Clermont, avec près de six heures de retard.

Lors de son déplacement en Auvergne le 8 septembre dernier, Emmanuel Macron avait déjà abordé le sujet de la ligne SNCF Paris-Clermont.

Preuve que le gouvernement a conscience des attentes des élus et des habitants du Puy-de-Dôme et même au-delà, le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari a tweeté juste avant son arrivée avec le Premier ministre au Technicentre du Brézet.