Suppression de trains entre Champagne-Ardenne TGV et Roissy : le maire de Bezannes ne décolère pas

Alors que la SNCF prévoit la suppression de plusieurs liaisons directs entre la gare de Champagne-Ardenne TGV et Roissy d'ici le 16 décembre, le maire de Bezannes dénonce l'absence de concertation. Et les conséquences futures pour sa commune.

Le président de la région Grand Est avait déjà parlé de mépris de la SNCF... Et aujourd'hui, le maire de Bezannes continue de dénoncer l'attitude de la SNCF concernant les liaisons entre la gare de Champagne-Ardenne TGV -qui se situe sur sa commune- et Roissy. Les horaires vont changer d'ici le 15 décembre prochain et il n'y aura plus de trajet direct après 13 h. Sans aucune concertation préalable selon Jean Pierre Belfie : "il suffisait de rencontrer les maires, de rencontrer le président de région, c'était quand même pas compliqué de réunir 20 personnes autour d'une table!"

Si on ne respecte pas les élus, on respecte pas les concitoyens -- Jean-Pierre Belfie

Jean-Pierre Belfie et les élus du Grand Reims ont voté lundi 18 novembre un voeu en Conseil Communautaire pour obtenir le rétablissement immédiat du train supprimé en journée vers Roissy Charles de Gaulle. Et la question sera également abordée ce jeudi en conseil municipal à Reims. Mais le changement d'horaires concerne aussi les gares de Lorraine TGV et Strasbourg. Une pétition d'usagers a aussi été lancée sur internet par un "navetteur" qui fait tous les jours les trajets entre Bezannes et Roissy pour aller travailler.

Jean-Pierre Belfie dénonce un très mauvais signal aux entreprises internationales qui se sont installées. "On a impulsé des choses, j'ai vendu à l'international le TGV, j'ai des entreprises de Suisse, j'ai des italiens, j'ai des japonais, j'ai des américains et pourquoi ils sont venus s'installer ? parce qu'ils vont souvent en déplacement à Roissy... alors je dis pas qu'il y a un trafic de fou mais on a installé le TGV Est qu'on a payé à grands frais les collectivités !". Le maire de Bezannes a bien reçu un courrier de la SNCF, en plein été, daté du 25 juillet dernier. Un courrier qui parlait d'adaptations pour "conquérir de nouveaux clients et renforcer la place du train", et qui ne précisait pas la suppression de liaisons entre Champagne Ardenne TGV et Roissy.

La SNCF a envoyé un courrier à la mairie de Bezannes mais qui n'a pas alerté les élus. © Radio France - Sophie Constanzer

Un mauvais signal aux entreprises ou aux habitants de Bezannes ?

Et à l'hôtel de ville, s'il y a eu peu de plaintes pour le moment, Jean-Pierre Belfie a tout de même reçu la lettre d'une femme qui envisageait d'acheter un terrain dans la commune. "Mon mari travaille chez Air France et malgré une réduction des trains notre installation pouvait s'envisager, mais nous apprenons qu''à partir du 15 décembre il n'y aura plus de train entre 12 h 43 et 20 h 14, notre projet tombe à l'eau", dit cette femme dans le courrier. Et le maire de Bezannes de préciser que des salariés d'Air France qui travaillent à Roissy, se sont déjà installés dans un des lotissements.

La réponse de la SNCF

De son côté, la SNCF répond ce mercredi 20 novembre que l'offre à destination de l'aéroport Charles de Gaulle n'est pas remise en cause. "Les voyageurs disposeront de 4 aller-retour quotidiens directs connectés aux départs/arrivées des vols long courrier depuis la gare Champagne-Ardenne TGV", écrit le service communication de la direction régionale qui précise par ailleurs que la "desserte ferroviaire de l’aéroport Charles de Gaulle est assurée depuis la Champagne-Ardenne par des TGV qui permettent à l’ensemble des voyageurs du Grand Est de se rendre directement à Lille ou à Bruxelles".

La SNCF qui explique enfin : "le décalage du départ de l’aéroport de 18 h 58 à 20 h 14 devra permettre aux voyageurs dont le vol arrive après 17h30 de pouvoir encore rejoindre la Champagne-Ardenne. Il existe également des trajets avec correspondance à Marne-La-Vallée".