Le gouvernement s'apprête à présenter un plan choc sur les transports. Parmi les mesures notamment, la suppression des péages autoroutiers et un covoiturage moins cher.

Des mesures coup-de-poing pour simplifier les transports. Le projet de loi d'orientation et de mobilité doit être présenté en novembre, et le site Contexte en détaille le contenu ce lundi matin. Un texte de 70 pages, qui vise principalement à simplifier le transport du quotidien avec des propositions comme la suppression des péages et la baisse du prix du covoiturage.

Adieu aux péages

Le texte prévoit d'en finir avec les barrières de péage sur les autoroutes. Un capteur détectera une vignette, la plaque d'immatriculation ou un badge. L'objectif est de fluidifier le trafic et de lutter contre la pollution.

Pour ce qui concerne le covoiturage, le gouvernement propose que le tarif de base imposé aujourd'hui par le conducteur soit dégressif : autrement dit, qu'il diminue à chaque nouvelle réservation d'un passager sur un même trajet.

Indemnité transport étendue

Le projet de loi fait aussi mention d'une indemnité transport étendue. Ceux qui ont recours au covoiturage ou au vélo pour se rendre au travail bénéficieraient d'un forfait mobilité, d'un maximum de 400 euros par an.

Une nouvelle taxe sur la carte grise ferait aussi son apparition : 3 euros seraient prélevés à chaque certificat d'immatriculation délivré.