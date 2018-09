Évron, France

Après Ernée, en 2004, Château-Gontier en 2010, Mayenne l'an dernier, c'est au tour du guichet de la gare d'Evron de disparaître. La SNCF l'a annoncé cet été.

Dans un communiqué la FNAUT estime que "les décideurs ne sont pas à une incohérence près puisque la gare a vu sa fréquentation augmenter de plus de 10% entre 2016 et 2017 et que le site a bénéficié d'aménagements. La fermeture est annoncée avant même que les solutions alternatives ne soient connues et mises en place".

Pour l'instant, est envisagée une vente dans un commerce et à la maison des services publics de la commune.

Par ailleurs, l'association ne comprend pas la stratégie de la SNCF qui consiste à demander à ses clients d'utiliser plus souvent internet : "on ne prend pas en compte la fracture numérique et toutes ces personnes, dans nos campagnes, qui ont du mal avec le web" se désole la FNAUT.