Suppressions de TER en Alsace : "le Covid est un prétexte" estime la CGT cheminots

Les cheminots CGT veulent alerter sur le manque de personnel à la SNCF ! Ils ont donc installé ce jeudi des bureaux d'embauche symboliques devant les gares de Strasbourg et de Mulhouse. Selon la CGT, rien que sur le secteur de Mulhouse, 40 postes seraient à pourvoir en CDI.

Depuis la mise en place du nouveau plan de transport, seuls 85% des trains prévus initialement circulent dans la région. La SNCF argue d'un problème d'effectif lié aux contaminations par le variant Omicron. Un faux prétexte estime Louise Fève contrôleuse sur les TER et déléguée CGT.

"La principale raison des suppressions de train, c'est le sous-effectif. On n'est pas assez nombreux. Le plan de transport adapté à 85%, ce n'est pas une question de Covid, mais bien de sous-effectif" dit la représentante syndicale. Et elle ajoute : "Dans tous les services il faudrait embaucher. Et quand on est en sous-effectif, de manière importante, une épidémie ou quelques arrêts maladies, cela dérègle beaucoup de choses".

Clément Soubise, aiguilleur au poste de Strasbourg et élu CGT estime lui aussi que la SNCF est arrivée à un niveau de sous effectif grave, dangereux pour ses agents.

"On a une charge de travail qui augmente sans cesse, avec un personnel sans cesse moins nombreux, avec des conditions de travail qui se dégradent, des collègues qui courent dans tous les sens, des burn out, une grande souffrance au travail. Sur la région, le sous effectif est tel que la SNCF n'est plus capable d'honorer le plan de transport prévu" estime-t-il.

La CGT Cheminot demande donc des dizaines d'embauche en CDI dans la région et des augmentations de salaire.

En attendant, les syndicalistes ont donc tenu ce bureau d'embauche symbolique. Pour prouver qu'embaucher est possible, avec un peu de volonté. Et en promettant aux passants intéressés de transmettre leurs CV aux services compétents.