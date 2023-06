Suppressions de trains : "La SNCF a fait les efforts qu'on lui a demandés", estime Franck Dhersin

Les relations se sont-elles apaisées entre la région Hauts-de-France et la SNCF ? Fin 2022, les élus, Xavier Bertrand en tête, ont à plusieurs reprises critiqué la compagnie pour avoir supprimé quotidiennement des TER, faute de conducteurs pour les faire rouler . "Les choses ont tendance à s'améliorer", estime ce mercredi Franck Dhersin qui, à l'automne dernier, ne prévoyait pas de retour à la normale avant septembre 2023.

"Ce sera bien meilleur qu'avant"

"Vraiment, la SNCF a fait les efforts qu'on lui a demandés pour que l'on puisse retrouver le personnel nécessaire, à la fois dans les trains mais aussi dans les centres d'entretien", poursuit le vice-président de la région chargé des Mobilités et des Transports, invité ce matin du 6-9 de France Bleu Nord. "Tous ne sont pas encore formés, puisqu'il faut douze mois pour former un conducteur, nuance Franck Dhersin. Mais en tout cas, il y a eu 450 embauches l'an dernier et plus de 400 cette année. On ne peut pas dire que ce sera parfait puisqu'avec la SNCF, c'est rarement le cas, mais en tout cas, ce sera bien meilleur qu'avant."

Pour patienter avant la rentrée, Franck Dhersin a lancé ce mardi l'opération "éTER" : 260 000 billets de TER à un euro (5 000 par jour) afin de visiter la région cet été. "Chaque année, on en met un peu plus parce que c'est un véritable succès", explique le vice-président de la région.

Nouveauté cette année : si les fameux billets peuvent être achetés sur les bornes ou via l'appli SNCF, on peut aussi les demander au guichet, dans les gares. "Tout le monde n'est pas geek, tout le monde n'a pas la capacité non plus d'avoir une carte bleue ou un chéquier. Et puis, c'est aussi le moyen de discuter avec les guichetiers, les guichetières, pour savoir où aller, et comment faire", explique encore Franck Dhersin.

Pour contenter tout le monde et éviter que les usagers se ruent sur les billets à un euro, la vente se fait en deux temps : ceux pour le mois de juillet sont disponibles depuis ce mardi, ceux pour le mois d'août seront proposés à partir du 27 juillet.