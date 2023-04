Supprimé il y a 50 ans, le train pourrait faire son retour entre la Brohinière et Mauron

Avec la flambée du prix des carburants et la lutte contre le réchauffement climatique, le train pourrait faire son retour dans les endroits où il ne passait plus. C'est le cas entre la Brohinière, Saint Méen le Grand , Gaël et Mauron, de l'Ille-et- Vilaine au Morbihan. Ces communes pourraient être ainsi reliées directement à la gare de Rennes. Les 21 kilomètres de voies ferrées existent toujours. Alors que le trafic voyageurs a été abandonné il y a cinquante ans, l'activité fret s'est poursuivi jusqu'en 2013 et la ligne non électrifiée a été modernisée.

ⓘ Publicité

Un ancien ingénieur SNCF à la relance

Eric Josse, un ancien ingénieur SNCF, est à l'origine du projet de la relance de cette ligne. Ce retraité a créé l'association "Rennes-Mauron-en-Train" et a organisé trois réunions publiques qui ont connu un certain succès. "Les écartements de la ligne existante sont de 1,43 m, c'est le même pour un train de fret et un train de voyageurs" explique Eric Josse "les traverses en béton sont faites pour des wagons de marchandises qui font 60 tonnes alors qu'un train TER fait deux fois moins. Au niveau des courbes et des alignements, les trains peuvent rouler sans problèmes à des vitesses de 90 ou 100 km/heure". Eric Josse évoque une fréquence de 3 allers-retours tôt le matin, 2 trains AR le midi et 3 trains AR le soir.

Les maires en première ligne

Pour les maires, le retour du train revêt plusieurs avantages "on est entre deux grands axes, la RN 24 et la RN 12 qui passent loin de Mauron, la voie ferrée serait un atout indéniable pour nous rapprocher de la capitale bretonne" s'enthousiasme le maire de Mauron Yves Chasles. "Beaucoup de gens prennent leurs voitures pour aller travailler à Rennes. Dans un couple, au moins l'un des deux travaille sur Rennes" explique Pierre Guitton, maire de Saint-Méen-le-Grand "peut-être au lieu d'avoir deux voitures, on n'en aurait qu'une grâce au train". Une étude de faisabilité a été lancée. Elle est financée par la région Bretagne, la communauté de communes de Saint-Méen-Montauban et celle de Ploërmel-communauté. Les conclusions seront connus d'ici fin 2023. Pour Pierre Guitton, "l'étude devra répondre à plusieurs interrogations, notamment sur les coûts, le nombre potentiel de voyageurs et l'assurance ou non d'une liaison directe avec Rennes." Sur le financement, Yves Chasles estime qu'il ne faut pas bruler les étapes "une étude est en cours sur le potentiel de cette ligne, c'est une première étape. L'étude technique sera la deuxième étape et ensuite il sera question de l'aspect financier".

L'attente des habitants

Dans les communes concernées, le possible retour du train est abondamment commenté et de façon positive. "J'habite à Rennes, je travaille à Saint-Méen-le-Grand et j'aimerais que le train repasse à Saint-Méen-le-Grand" témoigne Martin "tous les matins je vois beaucoup de voitures qui circulent dans l'autre sens vers Rennes. le train serait une bonne idée pour eux". "Avec la flambée de l'essence le train serait beaucoup plus économique" pour Mathéo un étudiant à la MFR, la Maison Familiale et Rurale "ça serait aussi beaucoup plus écologique. Je suis jeune et je n'ai pas les moyens d'acheter une voiture, c'est pour cela que je suis pour le retour du train".