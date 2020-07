Supprimé, le train TER Amiens-Paris de 7h23 finalement rétabli à partir du lundi 27 juillet

Le train TER Amiens-Paris de 7H23 va de nouveau circuler à partir de ce lundi 27 juillet. Plus en service depuis la mi-mars, l'horaire figure de nouveau sur la dernière fiche horaire de la SNCF Hauts-de-France.

Bonne nouvelle pour les usagers du TER Amiens-Paris de 7h23 : l'horaire vient de réapparaître sur la nouvelle fiche du site SNCF Hauts-de-France, dans sa version du mercredi 22 juillet.

Supprimé depuis la mi-mars et le confinement, ce train, d'habitude très fréquenté, devait initialement revenir à la rentrée : la SNCF s'était précédemment justifié "d'un manque de voyageurs l'été", et "d'un personnel insuffisant" pour accompagner les voyageurs. Le collectif des Indignés du Rail 80 et de nombreux élus (comme le président de la région Hauts de France Xavier Bertrand ou le maire d'Amiens Brigitte Fouré) avaient publiquement demandé le rétablissement immédiat du 7h23.

Contactée, la SNCF Hauts-de-France n'a pas encore justifié le retour de ce TER Amiens-Paris de 7h23. Ce train au départ de la gare d'Amiens desservira toujours la gare de Longueau (à 7h30), pour une arrivée à 8h29 à la Gare du Nord de Paris.

Au micro de France Inter ce jeudi 23 juillet, la ministre de la transition écologique, l'ex-députée de la Somme Barbara Pompili a confirmé ce jeudi "des investissements massifs sur le ferroviaire", qui interviendront dans le cadre du plan de relance post-coronavirus.