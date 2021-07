Sur cette route des Pyrénées, il faut payer pour changer de département

On ne passe pas ! Sitôt les coureurs du Tour de France passés, le col du Puymorens a fermé pour dix jours (jusqu'au 22 juillet). Rien à voir avec la météo, cette fermeture était prévue afin de réaliser des travaux de rénovation de la chaussée de la RN 20.

Tant pis pour Sophie , une habitante de Porté-Puymorens se rend très souvent en Ariège. "Je fais la navette avec Ax-les-Thermes pour récupérer ma fille qui est en garde alternée chez son père. En principe, en cette saison, on prend le col mais là, pas le choix, la seule solution c'est le tunnel. Il faut donc payer sept euros à l'aller et sept euros au retour. Ca m'est arrivé de prendre le train car c'est moins cher mais les horaires ne conviennent pas toujours."

Le Premier Ministre Jean Castex suit le dossier

"Cette situation est évidement incompréhensible. On ne peut pas payer pour se déplacer en France ! "explique le maire de Porté-Puymorens, Philippe Maurisse. Mais les choses sont, peut-être, en train d'évoluer. "Nous en avons parlé avec le Premier Ministre Jean Castex lors de sa venue sur le Tour de France. J'espère que nous pourrons annoncer une solution assez rapidement. Jean Castex m'a expliqué qu'il suivait le dossier de près." Le maire de Porté-Puymorens souhaite que l'Etat et le concessionnaire du tunnel (Vinci) trouve un arrangement "pour rendre le tunnel gratuit pour les locaux et les travailleurs transfrontaliers".

Contacté, le groupe Vinci n'a, à ce jour, pas donné suite à nos demandes d'interviews.