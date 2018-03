C'est une opération qui a lieu fréquemment. Des contrôles effectués par la gendarmerie et la DREAL (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) pour repérer et sanctionner les conducteurs de poids lourds en infraction.

Gidy, France

Ils sont arrivés aux alentours de 8h30 ce mardi matin. Les gendarmes et le personnel de la DREAL Centre Val de Loire (la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) mobilisés durant plus de quatre heures sur l'autoroute A10, au niveau de l'aire d'Orléans-Gidy. Dans leur viseur : les conducteurs français et étrangers de poids lourds en infraction.

On vérifie qu'il n'y a pas de transport d'armes, de munitions ou de personnes en situation irrégulière.

Ces contrôles sont relativement fréquents, effectuées presque tous les mois. Ils permettent de contrôler une cinquantaine de camions à chaque fois. Le capitaine de gendarmerie Raymond détaille l'opération : "On va vérifier que les transporteurs routiers respectent les temps de repos et de travail journalier. On pèse aussi les véhicules, pour pas qu'ils ne soient en surcharge. Enfin on s'assure qu'il n'y a pas de transport d'armes, de munitions ou de personnes en situation irrégulière."

Vérification des papiers et du tachygraphe

Les véhicules contrôlés sont choisis au hasard, quelques centaines de mètres en amont sur l'autoroute. Parmi eux, un 38-tonnes immatriculé en Roumanie. Le personnel de la DREAL commence tout d'abord par vérifier les papiers : carte grise, permis du conducteur. Émmanuel Put, le responsable de l'antenne de contrôle de la DREAL à Orléans : "Ça c'est le document qui nous indique que son employeur est bien autorisé à faire du transport. Il y a aussi un document qui indique qu'il a déchargé ce matin à Amazon, à Saran."

C'est ensuite le tachygraphe qui est vérifié. Cet appareil enregistre les temps de conduite et de repos. Il est obligatoire dans les poids lourds : ne pas respecter les temps de pause constitue une contravention de quatrième ou cinquième classe.

Ce matin-là, sur une cinquantaine de camions contrôlés, 25 infractions ont été constatées. Les conducteurs français seront convoqués ultérieurement par la justice, les conducteurs étrangers ont dû s'acquitter immédiatement d'une amende. De plus, deux personnes en situation irrégulière voyageant dans un car ont été identifiées.