Sur l'A62 au nord de Toulouse, la baisse de vitesse a bien un effet sur la pollution

Saint-Jory, France

La mesure est expérimentale, depuis un an et demi. La section de l'autoroute A62 entre la barrière de péage de Toulouse-Nord et Saint-Jory est limitée à 110 km/h, au lieu de 130. Et l'expérience semble porter ses fruits, selon l'observatoire régional de l'air (ATMO Occitanie), qui a mené l'enquête pendant toute l'année 2018.

Les conséquences sont bien visibles, explique Dominique Tilak, la directrice générale d'ATMO Occitanie : "nous observons une réduction des concentrations et des personnes exposées. Les résultats sont plutôt positifs, et nous avons une certaine satisfaction".

"Les résultats sont positifs" - la directrice générale d'ATMO Occitanie

Principale amélioration : le dioxyde d’azote, le principal polluant. C’est lui qui baisse le plus, avec une diminution de 6 microgrammes par mètre cube en moyenne, et même 10 microgrammes par endroits. Une diminution de 22% des émissions.

Une baisse significative, alors que le trafic reste le même

La baisse est notable partout, dans tous les sites sensibles à proximité de l’autoroute, comme par exemple à la maison d’assistantes maternelles de Saint-Alban qui est à seulement 40 mètres de la chaussée. Idem pour l’école maternelle d’Aucamville, qui elle est à 200 mètres.

Pour ATMO, cette baisse du dioxyde d’azote est un impact positif "non négligeable", surtout que le trafic autoroutier lui n’a pas vraiment changé : il reste aux alentours de 70.000 véhicules par jour, dans les deux sens.

Selon ce rapport, le bénéfice sur la pollution est particulièrement visible lors du pic de circulation du soir, sur cet axe Toulouse-Montauban. Enfin, il y a un autre impact, non-négligeable : cette baisse de la vitesse entraîne une chute de la consommation de carburant : - 9%.