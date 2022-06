Sur l'A63 au sud de Bordeaux, le tronçon à vitesse régulée étendu pour éviter les bouchons

Alors qu'un nouveau week-end prolongé se profile et que les départs en vacances arrivent à grand pas, un nouveau tronçon de l'A63 à vitesse régulée a été mis en service ce mercredi 1er juin au sud de la rocade bordelaise : la partie qui va de l'échangeur 25 (Cestas, Canéjan) à l'échangeur 24 (Pierroton). En clair, sur la quasi-totalité des 20km d'autoroute au sud de Bordeaux, vous pouvez aujourd'hui vous retrouver avec des limitations de vitesse oscillant entre 70 et 130 km/h direction Bordeaux, et entre 90 et 130 direction Bayonne, par pallier de 20 km/h. Et même si ça n'est pas intuitif, réduire la vitesse de tout le monde permet d'éviter les bouchons !

Sur la carte ci-dessous, les tronçons en noir représentent les tronçons de vitesse régulée déjà existants, le tronçon en rouge le tronçon nouvellement mis en service.

Comment la régulation est-elle décidée ?

Les données de trafic sont recueillies en temps réel par des boucles de comptage. Lorsque le trafic se densifie, le système induit une baisse de la vitesse avant la saturation pour maintenir une circulation fluide le plus longtemps possible. Ce système a déjà été testé depuis l'été 2017 sur une bonne partie de la zone (dans le sens nord-sud, entre l’échangeur 24 et l’A660, dans le sens sud-nord, entre l’A660 et la rocade bordelaise).

Les automobilistes sont informés de l'entrée dans cette zone de vitesse régulée par un panneau carré bleu. Et les limitations de vitesses sont indiquées au dessus de la route sur des panneaux lumineux (14 au total). Selon la préfecture de la Gironde, qui a mis en place ce dispositif avec la DIR Atlantique, la régulation de vitesse a plusieurs vertus :