Sur l'A81, à bord d'une patrouille Vinci, "les gens ne sont pas attentionnés, ils ne se déportent pas comme il faut"

Département Mayenne, France

Ce samedi, Bison Futé voit orange en Mayenne sur la route des départs et rouge pour les retours. Les travailleurs font peut-être aussi le pont du 15 août donc vigilance et prudence. La circulation augmente à ces moments de l'année de 25% "ce qui représente 38.000 véhicules par jour" explique Vincent Hardouin, adjoint-chef de district chez Vinci. Les sociétés gestionnaires des autoroutes sont sur le qui-vive pour intervenir en cas d'accidents. Pensez à rouler au pas d'ailleurs si vous croisez des véhicules d'intervention (jaune ou orange).

Reportage à bord d'une patrouille Vinci sur l'A81 en Mayenne Copier

Somnolence ...

Depuis le début de l'année en France, 36 véhicules de sécurité ont été percutés par des automobilistes sur le réseau Vinci. Vinci qui s'occupe de l'A81 en Mayenne, une portion de 50 kilomètres entre Rennes et Le Mans. 15 patrouilleurs opèrent entre le PR218 et le PR268. En combinaison jaune, vous les avez évidemment aperçus mais ralentissez-vous lorsqu'ils sont en opération ? "On observe d'abord une certaine somnolence chez des automobilistes. Ils ne sont pas attentionnés du tout. Ils ne se déportent pas sur les voies comme il le faut. En fin de compte, c'est une conduite de personnes qui n'ont pas l'habitude de l'autoroute" explique Michel, un des patrouilleurs.

... et imprudence

Il y a quelques mois, Michel et un collègue ont eu une grosse frayeur sur l'A81. En pleine opération de débalisage sur une voie, un camion les a frôlés. "C'était peu avant l'aire de Ricoudet, on était sur la bande d'arrêt d'urgence. J'ai vu deux camions qui se dépassaient et heureusement j'ai eu le réflexe de regarder dans mes rétros. Si j'avais ouvert la portière à ce moment-là je pense que je ne serais plus là aujourd'hui. Mon collègue non plus qui était de l'autre côté et qui aurait pu être écrasé sur la glissière. Le rétro lui a été cassé" raconte le patrouilleur, la voix grave.