Sur l'aire de Poitou Charentes Nord, il est possible de se faire tester sur la route des vacances

Samedi 31 juillet et dimanche 1er août, c'est le grand week-end de chassé-croisé sur les routes. Les juillettistes croisent les aoutiens. Sur l'autoroute A10, qui traverse le Poitou, la circulation était dense samedi : 112 km de bouchons cumulés et jusqu'à 4h10 de trajet pour rejoindre Bordeaux depuis Poitiers alors qu'en temps normal, il faut compter un peu plus de deux heures. Alors, pour s'occuper, quoi de mieux que de se faire tester avant de partir en vacances ?

Résultats en 15 minutes

C'est ce qui est proposé aux vacanciers qui décident de s'arrêter sur l'aire de Poitou Charentes Nord, sur l'A10, à la hauteur de Niort. Les barnums blancs sont installés juste à côté de la station essence. A l'intérieur, les pompiers des Deux-Sèvres testent les volontaires, comme Lise : "On passe voir le grand-père de mon copain à Biarritz. On en profite pour se faire tester pour ne prendre aucun risque, c'est une personne âgée, on veut être sûr."

Pas d'hésitation pour les vacanciers qui ne trouvaient pas de rendez-vous

Un test par précaution, pour d'autres, c'est même une obligation. Thaïs se rend dans un camping à côté de Perpignan, et elle a besoin de son pass sanitaire pour accéder au bar ou encore à la piscine : "Je n'ai pas mon chemin vaccinal complet. Il n'y avait pas de créneaux disponibles avant de partir en vacances et dans les pharmacies, c'était pareil : tous les créneaux étaient occupés."