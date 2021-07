Sur l'île de Groix, la folie du vélo rend les routes un peu dangereuses

Entre 1000 et 2000 vélos sont loués quotidiennement à Groix (Morbihan). Mais sur les routes de l'île, la cohabitation avec les piétons et les voitures peut parfois fois se révéler un peu dangereuse.

Dès la descente du bateau au port de l'île de Groix, les touristes se précipitent sur les locations de vélos. Très vite, de longues files d'attente se forment pour récupérer son véhicule électrique ou son deux roues plus classique. Pour les loueurs, comme David qui gère le garage Coconuts Location, l'offre ne suit plus : "Avec 1000 à 1500 touristes qui arrivent chaque jour, on ne s'en sort pas. L'année dernière, on s'est retrouvé avec plus de vélos réservés que ce que l'on a réellement en stock".

Les files d'attentes devant les locations de vélo sur l'île de Groix © Radio France - Roméo van Mastrigt

"Mon grand-père est décédé d'un accident de vélo à Groix"

Avec tous ces vélos sur les routes de l'île, la cohabitation avec les piétons et les voitures peut quelques fois se révéler compliquée. D'autant plus que depuis plusieurs années, les vélos électriques ont la cote. Très rapides, ils peuvent aussi être dangereux , comme le rappelle Ninon, qui prend le vélo tous les jours : "Les routes ne sont pas très larges, d'autant qu'il n'y a pas de ligne blanche pour délimiter les circulations. Moi, mon grand père est décédé après un accident de vélo à Groix il y a quelques années de ça".

Le vélo électrique est particulièrement demandé dans les locations © Radio France - Roméo van Mastrigt

Des pistes cyclables pour accéder aux plages

Alors pour assurer plus de sécurité, le maire de la commune a décidé d'investir 1,5 millions d'euros dans la construction de deux voies cyclables pour aller du bourg vers les plages de Locmaria et des Grands Sables, en site propre, d'une largeur de 3,5 mètres. Elles devraient être finalisées d'ici l'année prochaine. Sur l'ile, certains habitués aimeraient plutôt une rénovation des petits chemins de terre, déjà existants, en bien piteux état selon eux.