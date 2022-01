Sur l'île de Ré, les radars tourelles arriveront dans un an

Les nouveaux panneaux ne sont pas pas passés inaperçus, en décembre dernier sur l'île de Ré. "Contrôles radars sur 28km", prévient l'un de ces panneaux, posés sur les deux principaux axes de l'île, la RD735 (itinéraire nord) et sur la RD201 (itinéraire sud). Ils signalent l'installation prochaine de cinq "radars tourelles" sur l'île. Une arrivée qui ne réjouit pas les élus locaux, c'est le moins qu'on puisse dire. Des maires qui estiment en premier lieu avoir été mis devant le fait accompli. Quant aux Rétais, beaucoup jugent cette installation "inutile".

Ces radars ont fait l'objet d'un "avis favorable" du conseil départemental en 2017, rappelle le préfet Nicolas Basselier dans un courrier aux élus locaux, que France Bleu a pu consulter. Courrier qui donne surtout un calendrier : ces cinq radars ne fonctionneront pas avant la fin d'année 2022. Avant cela, des visites de terrain seront réalisées en janvier, pour définir les emplacements, qui seront définitivement validées avant l'été. L'installation proprement dite aura lieu en "septembre-octobre 2022", pour une mise en exploitation "fin 2022-début 2023".

Exemple de radar tourelle. Sur les cinq qui doivent être implantés sur l'île de Ré, un seul sera en fonctionnement à un instant T, précise le préfet de la Charente-Maritime. © Radio France - Jean-Baptiste Marie

Les routes rétaises, "parmi les plus accidentogènes de Charente-Maritime"

Les routes rétaises sont "parmi les plus accidentogènes du département de la Charente-Maritime (premier pour le nombre de tué et deuxième en termes d'accidents et d'accidents et de blessés hospitalisés)" précise encore le préfet, avec 43 accidents corporels, 12 morts et 35 blessés hospitalisés entre 2010 et 2018.

Concrètement, ces cinq radars-tourelles (sur neuf prévus initialement) ne fonctionneront pas en même temps, mais alternativement. Un seul sera activé sur un temps donné. "L'usager ne sachant pas à quel endroit précis du parcours il peut être contrôlé, cela entraîne un meilleur respect de la vitesse maximale autorisée" assure le préfet.