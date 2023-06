Sur l'Île de Ré, les radars tourelles entrent en service

On appelle ça un itinéraire protégé : à partir de ce vendredi, les quatre radars tourelles mis en place dans l'Île de Ré vont entrer en service. Ils seront visibles au niveau des communes de La Flotte-en-Ré, La Couarde-sur-Mer, Ars-en-Ré et de Sainte-Marie-de-Ré. Trois sont implantés sur l'itinéraire Nord de l'île la route Départementale 735 et un sur l'itinéraire sud la route départementale 201. Ils fonctionneront alternativement pour que le tronçon soit en permanence couvert par un seul point de contrôle. Impossible donc de savoir à l'avance l'endroit précis où il sera possible d'être contrôlé.

Les routes rétaises"parmi les plus accidentogènes de Charente-Maritime"

Alors que la saison estivale vient de débuter et que les touristes commencent à arriver en nombre sur l'île, l'objectif est de faire respecter les limitations de vitesse sur les 30 km de l'itinéraire, selon la préfecture de Charente-Maritime.

Elle justifie cette mesure par les nombreux accidents survenus sur l'Ile de Ré. Les routes rétaises sont "parmi les plus accidentogènes du département de la Charente-Maritime avec 43 accidents corporels dont 12 morts et 35 blessés hospitalisés" sur la période 2010-2018 affirme-t-elle dans son communiqué.