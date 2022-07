Sur la côte d'Émeraude, les contrôles en mer ont un effet sur les infractions

Les plaisanciers ont l'habitude de voir ces bateaux gris avec des agents à bord pour venir vérifier leurs papiers et leur équipement. Chaque été, près de 300 opérations de secours sont réalisés sur la côte brétillienne. Pour Hervé, c'est la quatrième fois qu'ils sont contrôlés en 3 ans. "Davantage qu'en voiture, je devrais jouer au loto", plaisante ce retraité. Et même s'il est habitué, Hervé apprend toujours des choses : "Par exemple, je ne savais qu'il fallait avoir autant d'extincteur que de points susceptibles de prendre feu". "S'il y a deux moteurs et un réchaud, il faut 3 extincteurs différents", explique Etienne, le contrôleur.

Au fur et à mesure, on voit que le message passe. Il y a moins d'infraction, Arnaud le Mentec, délégué mer et littoral.

Rappeler les règles

Ces contrôles visent surtout à rappeler les règles de sécurité aux navigateurs, comme vérifier les dates de péremption du matériel, avoir des gilets de sauvetage à sa taille.

Les autorités rappellent aux usagers les moyens à utiliser en cas de difficulté dans l'eau : le VHF 16, qui permet de géolocaliser l'embarcation et le numéro de secours, le 196.

Des gilets de sauvetage dans le coffre... de la voiture

Depuis quelques temps, le sous-préfet constate une augmentation des accidents en annexe, ces petites embarcations que les propriétaires utilisent pour rejoindre leur bateau en mouillage, amarré au large. "La SNSM est intervenue deux fois l'an dernier pour sauver des personnes qui ont chaviré à bord de leur annexe. Dès qu'on met un pied dans l'eau, il faut enfiler son gilet de sauvetage, c'est pourquoi je recommande de le laisser dans le coffre de sa voiture, et pas dans celui de son bateau", conseille Philippe Brugnot, le sous-préfet.