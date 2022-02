Sur la métropole d'Orléans, le transport à la demande bat des records de fréquentation

Deux mois seulement après l'extension du transport à la demande sur la métropole d'Orléans, TAO, le réseau de bus et tram, enregistre des records de fréquentation. Le transport à la demande attire notamment de plus en plus de jeunes qui réservent facilement en ligne pour une navette.

C'était le cœur de la refonte du réseau TAO lancée au début de l'année 2022 : l'extension à toute la métropole du transport à la demande. Ce système permet aux habitants éloignés d'une ligne de bus ou de tram de réserver une navette. Elle vient les chercher près de chez eux et les ramène au plus près d'une station de tram ou de bus. La réservation peut se faire par téléphone ou en ligne et c'est le prix d'un ticket de bus classique.

C'est un record pour Orléans et même un record mondial

Aujourd'hui, après deux mois de fonctionnement, le transport à la demande connait déjà un gros succès sur la métropole. " En ouvrant sur le Sud, le Nord et l'Ouest du territoire, on est passé de 490 voyages par jour à 1.500 voyages par jour. C'est non seulement un record pour Orléans mais on peut même dire qu'on est sur un record mondial car aucune autre ville n'a un tel système" explique Romain Roy, le vice président d'Orléans Métropole chargé des transports.

Une demande très forte chez les collégiens et lycéens

Assez étonnamment, ce sont les jeunes qui adhèrent le plus au nouveau système. Ce que confirme Fabrice Mayer, directeur de Keolis Orléans - Val de Loire, " c'est peut-être ça la révolution, les plus jeunes se sont appropriés encore plus que les autres ce système de transport à la demande. Et on voit d'ailleurs qu'ils réservent le jour, la nuit. C'est un système très souple qui leur convient parfaitement."

Christian Dumas, le maire d'Ingré, constate lui aussi un certain engouement des jeunes. " Je connais des jeunes d'Ingré qui ne prenaient plus le bus pour aller en cours parce qu'ils devaient partir tôt le matin ou parce que l'arrêt était un peu trop loin de chez eux. Du coup, les parents les conduisaient. Mais, désormais, ils font du transport à la demande".

Victime de son succès ?

Aujourd'hui, ce nouveau système de transport à la demande connait aussi quelques ratés et tensions. " Sur certains points, il faut qu'on améliore nos taux de groupage" explique Romain Roy. En clair, il faut essayer de combiner les demandes pour que les navettes transportent plus de personnes en même temps. "Là, où il n'y a qu'une seule personne dans la navette, on pourrait en avoir deux ou trois, sachant qu'une navette peut compter jusqu'à 6 personnes".

Pour Romain Roy, cela passe aussi par une bonne formation des chauffeurs qui doivent connaitre les circuits les plus rapides et les plus efficaces. Aujourd'hui, ce système de transport à la demande est sous- traitée par TAO à des prestataires dont l'entreprise d'insertion AAbraysie Développement.

Au total, 40 navettes assurent le transport à la demande sur la métropole d'Orléans. Le système fonctionne tous les jours, de 6 heures du matin à 21 heures le soir.